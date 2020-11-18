Білоруси піднімалися до другого дивізіону навіть у разі нічиєї, але початок зустрічі був для них провальним. Соколь Чікаллеші оформив дубль та комфортну перевагу Албанії. Скавиш відквитав один гол, але господарі перед перервою відповіли точним ударом Маная.

Ліга націй: Албанія обіграла Білорусь і здобула путівку в дивізіон B, Казахстан фінішував останнім

Друга половина була значно спокійнішою. Аж на 80 хвилині Ебонг подарував Білорусі надію, але камбеку не сталось – Албанія перемогла і йде на підвищення.