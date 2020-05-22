"Решение о моем переходе принимал Велес Сарсфилд": эск-форвард Динамо признался, почему не смог заиграть в Украине

Аргентинский экс-легионер Динамо Роберто Нанни вспомнил свое пребывании в киевском клубе.

"До перехода в Киев мы общались по поводу трансфера с Осасуной, Монако, Ромой, Пармой, Олимпиакосом, но на самом деле, если говорить о моем желании, то это должен был быть итальянский или испанский чемпионаты. Я слышал о Динамо, для меня это был известный клуб. Но трансфер – это не всегда вопрос нашего выбора. Тогда Велес Сарсфилд нуждался в моей продаже, а Динамо было единственной командой, которая предложила необходимую сумму.

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Мне был 21 год. Было сложно привыкнуть к другой культуре и реалиям. Время было совсем другое, тогда не были развиты социальные сети, и я находился вдали от семьи и друзей. Не хватало коммуникации, разговоров, потому что мало кто из моих партнеров говорил по-английски. К тому же, я был первым аргентинцем в украинском футболе.

У меня не было друзей, к которым я мог обратиться за советом и чтобы они поделились со мной своим опытом. Кроме того, разница во времени. Сначала было довольно сложно и очень-очень холодно. Ко мне все хорошо относились, уделяли много внимания и это побудило лучше себя проявлять, однако и давило. Я был молод и нервы давали о себе знать. А еще климат. Мне было очень сложно, я надевал и рукавицы, и кальсоны – все, что только можно, так как этот холод было трудно выдержать", – сказал Нанни в программе "Бомбардир".

Напомним, Нанни стал одним из самых провальных трансферов Динамо – перспективный форвард, за которого киевляне заплатили 3 млн евро, сумел отличиться за "сине-белых" всего четыре раза (трижды в Кубке Украины и еще однажды в национальном первенстве).

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