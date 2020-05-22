toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Решение о моем переходе принимал Велес Сарсфилд": эск-форвард Динамо признался, почему не смог заиграть в Украине

13:42 31 Читати українською
"Решение о моем переходе принимал Велес Сарсфилд": эск-форвард Динамо признался, почему не смог заиграть в Украине
Роберто Нанни / Фото из открытых источников

Аргентинский экс-легионер Динамо Роберто Нанни вспомнил свое пребывании в киевском клубе.

"До перехода в Киев мы общались по поводу трансфера с Осасуной, Монако, Ромой, Пармой, Олимпиакосом, но на самом деле, если говорить о моем желании, то это должен был быть итальянский или испанский чемпионаты. Я слышал о Динамо, для меня это был известный клуб. Но трансфер – это не всегда вопрос нашего выбора. Тогда Велес Сарсфилд нуждался в моей продаже, а Динамо было единственной командой, которая предложила необходимую сумму.

"Он так и не заиграл в Динамо", – Сабо рассказал, как Суркис осуществил провальный трансфер Роберто Нанни

Мне был 21 год. Было сложно привыкнуть к другой культуре и реалиям. Время было совсем другое, тогда не были развиты социальные сети, и я находился вдали от семьи и друзей. Не хватало коммуникации, разговоров, потому что мало кто из моих партнеров говорил по-английски. К тому же, я был первым аргентинцем в украинском футболе.

У меня не было друзей, к которым я мог обратиться за советом и чтобы они поделились со мной своим опытом. Кроме того, разница во времени. Сначала было довольно сложно и очень-очень холодно. Ко мне все хорошо относились, уделяли много внимания и это побудило лучше себя проявлять, однако и давило. Я был молод и нервы давали о себе знать. А еще климат. Мне было очень сложно, я надевал и рукавицы, и кальсоны – все, что только можно, так как этот холод было трудно выдержать", – сказал Нанни в программе "Бомбардир".

Напомним, Нанни стал одним из самых провальных трансферов Динамо – перспективный форвард, за которого киевляне заплатили 3 млн евро, сумел отличиться за "сине-белых" всего четыре раза (трижды в Кубке Украины и еще однажды в национальном первенстве).

Самые известные латиноамериканские легионеры Динамо, которые не смогли закрепиться в Киеве

blog_ava
Морозюк удивил кардинальной сменой имиджа – экс-капитан Динамо стал более брутальным
08:00
327
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Роберто Нанни Роберто Нанни Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд Рома Рома Осасуна Осасуна Олимпиакос Олимпиакос Монако Монако Парма Парма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
8
мин
Герта
21:30
Унион Берлин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук