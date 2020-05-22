"Рішення про мій перехід приймав Велес Сарсфілд": еск-форвард Динамо зізнався, чому не зміг заграти в Україні

Аргентинський екс-легіонер Динамо Роберто Нанні пригадав своє перебуванні у київському клубі.

"До переходу в Київ ми спілкувалися з приводу трансферу з Осасуною, Монако, Ромою, Пармою, Олімпіакосом, але насправді, якщо говорити про моє бажання, то це мав би бути італійський чи іспанський чемпіонати. Я чув про Динамо, для мене це був відомий клуб. Але трансфер – це не завжди питання нашого вибору. Тоді Велес Сарсфілд потребував мого продажу, а Динамо було єдиною командою, яка запропонувала необхідну суму.

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Мені був 21 рік. Було складно звикнути до іншої культури і реалій. Час був зовсім інший, тоді не були розвинені соціальні мережі, і я перебував далеко від сім'ї і друзів. Не вистачало комунікації, розмов, тому що мало хто з моїх партнерів говорив англійською. До того ж, я був першим аргентинцем в українському футболі.

У мене не було друзів, до яких я міг звернутися за порадою і щоб вони поділилися зі мною своїм досвідом. Крім того, різниця у часі. Спочатку було досить складно і дуже-дуже холодно. До мене всі добре ставилися, приділяли багато уваги і це спонукало краще себе проявляти, однак і тиснуло. Я був молодий і нерви давали про себе знати. А ще клімат. Мені було дуже складно, я вдягав і рукавиці, і кальсони – все, що тільки можна, тому що цей холод було важко витримати", – сказав Нанні у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Нанні став одним з найпровальніших трансферів Динамо – перспективний форвард, за якого кияни заплатили 3 млн євро, зумів відзначитись за "синьо-білих" лише чотири рази (тричі у Кубку України та ще одного разу в національній першості).

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