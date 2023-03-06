Ренн принимал команду Руслана Малиновского в 26-м туре французской Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор лучших моментов поединка на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 26 тур

Ренн – Марсель – 0:1

Гол: Колашинац, 57

Малиновский остался в запасе Марселя на поединок с Ренном. Провансальцы неплохо начали игру, но Гуири едва не наказал соперника – его удар попал в перекладину. Токо Экамби имел еще одну шикарную возможность, но вратарь спас.

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После перерыва на поле появился Малиновский, а на 56 минуте забили единственный гол во встрече. Верету при розыгрыше штрафного отдал на Ундера, а тот прострелом нашел Колашинаца на дальней штанге. В итоге игра завершилась победой Марселя.

Это позволило провансальцам стать лучшей командой в Европе по количеству побед подряд на выезде – Марсель уже в седьмой раз выиграл на чужом поле.