Франция. Лига 1, 26 тур

Ренн – Марсель – 0:1

Гол: Колашинац, 57

Марсель пережил плохую неделю: сначала проиграл ПСЖ и потерял последние надежды на чемпионство, а затем сенсационно вылетел из Кубка Франции. Встреча с Ренном была важна уже с учетом борьбы за Лигу чемпионов. Ренн хоть и вылетел из Лиги Европы от Шахтера, но в чемпионате идет неплохо.

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Команды показали яркий футбол. Марсель традиционно прессинговал, а Ренн отвечал быстрыми выпадами, используя пространство. Провансальцы лучше начали, разогнав несколько атак через правый фланг, куда смещался Алексис. Ударам Ундера и Клосса не хватило точности.

Ренн перехватил инициативу и начал наказывать Марсель за ошибки. Гости часто обрезались, в результате чего игроки Ренна втроем-вчетвером выбегали на ворота. Гуири после передачи Труффера пробил в перекладину, Калимуэндо головой расстреливал в упор (спас голкипер), а Токо Экамби с выгодной позиции не попал в створ.

Руслан Малиновский начал игру в запасе, однако из-за проблем команды с креативом рано вышел на поле. Уже в перерыве украинец заменил Гендузи и получил позицию атакующего хава поближе к левому флангу. Попытка забить быстрый гол дальним ударом была неудачной.

Впрочем, Марсель все равно организовал гол. Помог хитрый розыгрыш стандарта. Ундер открылся под пас на фланге и прострелил вдоль ворот, а Колашинац замкнул. После этого гости отдали сопернику мяч и перешли в агрессивную оборону. Тактика была успешной, ведь у Ренна полчаса даже не было ударов.

В таком сценарии Малиновский не имел много возможностей проявить себя. Украинец потерялся. Проиграв большинство единоборств (63%), Руслан получил низкие оценки от статистических порталов: SofaScore – 6.3, WhoScored – 6.3, FotMob – 6.4.

Хозяева выдали финальный штурм, но ударов Теата и Майера цели не достигли. Марсель удержал победу над Ренном, набрал 55 очков и закрепился на втором месте чемпионата. Ренн идет пятым – 46 баллов.