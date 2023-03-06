Ренн приймав команду Руслана Маліновського у 26-му турі французької Ліги 1. Дивіться відео гола і огляд найкращих моментів поєдинку на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 26 тур

Ренн – Марсель – 0:1

Гол: Колашинац, 57

Маліновський залишився у запасі Марселя на матч з Ренном. Провансальці непогано розпочали гру, але Гуїрі ледь не покарав суперника – його удар влучив у поперечку. Токо Екамбі мав ще одну шикарну нагоду, але воротар врятував.

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По перерві на полі з'явився Маліновський, а на 56 хвилині забили єдиний гол у зустрічі. Верету при розіграші штрафного віддав на Ундера, а той прострілом знайшов Колашинаца на дальній стійці. В підсумку гра завершилась перемогою Марселя.

Це дозволило провансальцям стати найкращою командою в Європі за кількість перемог поспіль на виїзді – Марсель вже всьоме виграв на чужому полі.