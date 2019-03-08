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Ренн – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

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Ренн – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча
Ренн – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

Арсенал сенсационно проиграл Ренну в 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов матча Ренн – Арсенал на сайте "Футбол 24".

42’ Бенжамен Буриго
65’ Начо Монреаль
88’ Исмаила Сарр
 
Алекс Ивоби 4’
Сократис Папастатопулос 41’

Ренн стал 10-й французской командой, с которой Арсенал встретился в Лиге Европы. В предыдущих девяти случаях лондонцы побеждали. Однако бывший клуб Петра Чеха сумел неожиданно обыграть "канониров".

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Алекс Ивоби открыл счет уже на 4-й минуте встрече. Однако после удаления Сократиса, получившего две желтые карточки уже в первом тайме, французам удалось одержать волевую победу.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Лига Европы Видеоновости Арсенал Арсенал Ренн Ренн Ренн - Арсенал
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