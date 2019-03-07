Лиги Европы: Зенит с Ракицким потерпел историческое фиаско, Арсенал сенсационно уступил Ренну

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/8 финала

Айнтрахт – Интер – 0:0

Динамо Загреб – Бенфика – 1:0

Гол: Петкович, 38 (п)

Зенит – Вильярреал – 1:3

Голы: Азмун, 35 – Иборра, 33, Морено, 64, Морланес, 71

Ренн – Арсенал – 3:1

Голы: Буриго, 42, Монреаль, 65 (автогол), Сарр, 88 – Ивоби, 4

Удаление: Сократис, 41

Севилья – Славия – 2:2

Голы: Бен-Йеддер, 1, Эль-Хаддади, 28 – Стох, 25 Крал, 39

Челси – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги Европы

Ренн стал 10-й французской командой, с которой Арсенал встретился в Лиге Европы. В предыдущих девяти случаях лондонцы побеждали. Однако бывший клуб Петра Чеха сумел неожиданно обыграть "канониров".

Алекс Ивоби открыл счет уже на 4-й минуте встрече. Однако после удаления Сократиса, получившего две желтые карточки уже в первом тайме, французам удалось одержать волевую победу.

Зенит с Ярославом Ракицким в составе впервые в истории проиграл домашний матч Лиги Европы. Ранее питерцы провели в турнире 23 матча на своем поле и выиграли 21 из них.

Вильярреал вышел вперед в середине первого тайма, но Азмун быстро восстановил равновесие. После перерыва испанцам удалось забить еще 2 безответных мяча в ворота россиян.

Севилья и Славия сыграли безумный первый тайм, забив по 2 гола. Однако во второй половине командам больше отличиться не удалось.

Немецкий Айнтрахт, который в предыдущем раунде выбил из турнира донецкий Шахтер,на своем поле сыграл в "сухую" ничью с миланским Интером.

Бенфика неожиданно на выезде проиграла загребскому Динамо. Единственный гол в этом матче забил Петкович, реализовав пенальти.