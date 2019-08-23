toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ренату Санчеш присоединился к Лиллю

23:06 10 Читати українською
Ренату Санчеш присоединился к Лиллю
Ренату Санчеш / твиттер ФК Лилль

Полузащитник Ренату Санчеш официально стал игроком Лилля.

Экс-полузащитник Баварии Ренату Санчеш подписал контракт с французским Лиллем, сообщает твиттер "догов".

Коутиньо стал игроком Баварии – мюнхенцы заплатят смешную сумму за аренду хавбека

22-летний португалец покинул мюнхенскую команду в связи с нехваткой игровой практики. По данным Transfermarkt, сумма трансфера Санчеша составила 20 млн евро.

Напомним, Санчеш перешел в Баварию летом 2016 из Бенфики за 35 млн евро. Чемпион Европы в составе сборной Португалии провел за мюнхенский клуб 53 матча (2 гола и 3 голевые передачи), дважды став чемпионом Германии.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем

blog_ava
Сможет ли Лунин вернуться в Реал этим летом – Зидан и наставник Вальядолида комментируют странную ситуацию
16:30
975
Теги
Бавария Бавария Лилль Лилль Франция Трансферы Ренату Санчеш Ренату Санчеш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
45
мин
Колос
14:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук