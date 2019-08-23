Ренату Санчеш присоединился к Лиллю

Полузащитник Ренату Санчеш официально стал игроком Лилля.

Экс-полузащитник Баварии Ренату Санчеш подписал контракт с французским Лиллем, сообщает твиттер "догов".

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22-летний португалец покинул мюнхенскую команду в связи с нехваткой игровой практики. По данным Transfermarkt, сумма трансфера Санчеша составила 20 млн евро.

Напомним, Санчеш перешел в Баварию летом 2016 из Бенфики за 35 млн евро. Чемпион Европы в составе сборной Португалии провел за мюнхенский клуб 53 матча (2 гола и 3 голевые передачи), дважды став чемпионом Германии.

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