Ренату Санчеш приєднався до Лілля

Півзахисник Ренату Санчеш офіційно став гравцем Лілля.

Екс-півзахисник Баварії Ренату Санчеш підписав контракт з французьким Ліллем, повідомляє твіттер "догів".

Коутінью став гравцем Баварії – мюнхенці заплатять смішну суму за оренду хавбека

22-річний португалець покинув мюнхенську команду у зв'язку з нестачею ігрової практики. За даними Transfermarkt, сума трансферу Санчеша склала 20 млн євро.

Нагадаємо, Санчеш перейшов до Баварії влітку 2016 року з Бенфіки за 35 млн. Чемпіон Європи у складі збірної Португалії провів за мюнхенський клуб 53 матчі (2 голи і 3 гольові передачі), двічі ставши чемпіоном Німеччини.

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