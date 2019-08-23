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Ренату Санчеш приєднався до Лілля

23:05 148 Читать на русском
Ренату Санчеш приєднався до Лілля
Ренату Санчеш / твіттер ФК Лілль

Півзахисник Ренату Санчеш офіційно став гравцем Лілля.

Екс-півзахисник Баварії Ренату Санчеш підписав контракт з французьким Ліллем, повідомляє твіттер "догів".

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22-річний португалець покинув мюнхенську команду у зв'язку з нестачею ігрової практики. За даними Transfermarkt, сума трансферу Санчеша склала 20 млн євро.

Нагадаємо, Санчеш перейшов до Баварії влітку 2016 року з Бенфіки за 35 млн. Чемпіон Європи у складі збірної Португалії провів за мюнхенський клуб 53 матчі (2 голи і 3 гольові передачі), двічі ставши чемпіоном Німеччини.

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Баварія Баварія Лілль Лілль Франція Трансфери Ренату Санчеш Ренату Санчеш
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