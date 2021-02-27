Ворскла в первом круге УПЛ долго шла на второй позиции, но ещё до зимы проиграла ключевые матчи за третье и четвёртое места в таблице. Новый же год полтавчане начали с ничьих против Руха и Ингульца при неубедительном футболе – в отличие от Александрии, у которой было две победы без пропущенных голов. К личной встрече команды подходили в статусе претендентов на пятую строчку, имея в активе по 22 зачётных балла. Столько же имел Колос, поэтому сегодня осечка была недопустима. Оба коллектива должны были играть лишь на три очка.

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Полтавским болельщикам разрешили посетить стадион, однако на поле агрессивнее начали гости. К 15-й минуте они могли забивать трижды, причем все моменты были в активе Шастала. На 5-й после паники в штрафной Дмитрий выстрелил метров с восьми – Пуцлин вынес мяч с линии ворот на угловой, а после его розыгрыша Шастал нанёс мощный удар головой. Сфера пролетела над перекладиной! На 12-й же хавбек александрийцев принял передачу в центр штрафной и пробил в падении через себя – чуть выше ворот!

Это были лучшие моменты первого тайма в исполнении "желто-чёрных", но и после стартовой агрессии они не упустили инициативу. Ворскла выглядела слишком пассивно, а у Александрии были и бисиклета Ситало с правого края штрафной (очень неточно), и замыкания подач, и выстрелы Бабогло, Гречишкина и Лучкевича с дистанции (один прошёл по воробьям, другие два накрыли).

Казалось, что до перерыва полтавчане вообще ничего не придумают в ответ, но им и не пришлось: на 39-й минуте Бондаренко при попытке принять передачу назад поскользнулся, позволив Кулачу выйти лицом к лицу с Билыком – 1:0! Эпизод один в один похож на падение Джеррарда с легендарного матча против Челси. Шокированные александрийцы после этого едва не пропустили во второй раз: Цитаишвили сначала разрезал оборону пасом под удар Тиллю (выстрел накрыли), а затем головой замкнул навес с углового – штанга спасла гостей. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Ворсклы.

Второй тайм Александрия начала активно, что едва не вылилось в гол на 55-й минуте. "Желто-чёрные" заработали угловой, Шастал перевёл подачу на дальнюю штангу, но от замыкания Банады хозяев спас Пуцлин. Он выбил мяч на ещё один угловой, после которого случилась истерическая суета с падениями прямо в ворота. В ней быстрее других разобрался Бабогло, который сравнял счёт точным ударом с нескольких метров – 1:1!

Цитаишвили мгновенно мог восстановить гандикап "зелёно-белых", но один удар вытащил Билык, а второй прошел над его воротами. "Желто-чёрные" ответили на 62-й минуте мощным выстрелом свежего Третьякова с левого края штрафной, однако Чеснаков успел заблокировать его. На 67-й же Устименко, который только вышел на поле, мог отличиться голом, однако его удар с острого угла успеха не принёс – как и просьбы поставить пенальти. Наказание за расточительность прилетело на 70-й: Кулач исполнил прекрасную диагональ из глубины на правый фланг штрафной, Пердута в падении перевёл мяч под удар Тиллю, а тот метров с 11-ти в касание расстрелял ворота – 2:1!

Александрия не сразу пришла в себя, а на 77-й минуте сама привезла себе пенальти – это Банада схватил Челядина за корпус в собственной штрафной. Арбитр Денис Шурман пересмотрел эпизод на видеоповторе и указал на точку, а Кулач уверенно реализовал приговор. 3:1. Это уже была весомая заявка на победу Ворсклы.

Владимир Шаран сразу же среагировал на это событие, бросив в бой Новикова и Стецькова, а затем и Мышенка. Его замены могли сработать в эндшпиле встречи: на 80-й минуте Новиков вышел на ударную позицию и мощно пробил (Ризнык парировал), а на 88-й он же пробивал в пустые ворота вследствие ошибки голкипера – и не попал! Челядин на 90+1-й едва не наказал за это контратакой с выстрелом метров с 19-ти – мяч прошёл рядом с правой штангой! В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Ворсклы.

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