Рекордный гол Месси в видеообзоре матча Вальядолид – Барселона – 0:3
08:29 - Читати українською
Барселона на выезде разгромила Вальядолид в рамках 15-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Вальядолид – Барселона.
завершено
Клеман Лангле 22’
Мартин Брейтуэйт 35’
Лионель Месси 65’
22’ Клеман Лангле
35’ Мартин Брейтуэйт
65’ Лионель Месси
Барселона вышла вперед в счете на 21 минуте, когда Месси классно навесил на голову Лангле – потому оставалось пробить мимо вратаря. Перед перерывом отличился Брейтуэйт, замкнув прострел Деста.
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А точку в матче поставил Месси после классной передачи Педри пяткой, забив 644-й гол в составе Барселоны и опередив Пеле по количеству забитых мячей за один клуб.
Таким образом, Барселона набрала 24 очка и поднялась на 5 место, Вальядолид с 14 пунктами остался в зоне вылета.
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