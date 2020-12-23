Барселона на выезде разгромила Вальядолид в рамках 15-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Вальядолид – Барселона.

Барселона вышла вперед в счете на 21 минуте, когда Месси классно навесил на голову Лангле – потому оставалось пробить мимо вратаря. Перед перерывом отличился Брейтуэйт, замкнув прострел Деста.

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А точку в матче поставил Месси после классной передачи Педри пяткой, забив 644-й гол в составе Барселоны и опередив Пеле по количеству забитых мячей за один клуб.

Таким образом, Барселона набрала 24 очка и поднялась на 5 место, Вальядолид с 14 пунктами остался в зоне вылета.