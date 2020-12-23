Барселона на виїзді розгромила Вальядолід у рамках 15-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Вальядолід – Барселона.

Барселона вийшла вперед у рахунку на 21 хвилині, коли Мессі класно навісив на голову Лангле – тому лишалось пробити повз воротаря. Перед перервою відзначився Брейтвейт, замкнувши простріл Деста.

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А крапку в матчі поставив Мессі після класної передачі Педрі п'яткою, забивши 644-й гол у складі Барселони і випередивши Пеле за кількістю забитих м'ячів за один клуб.

Таким чином, Барселона набрала 24 очки та піднялась на 5 місце, Вальядолід з 14 пунктами залишився у зоні вильоту.