"Футбол 24" в очередном выпуске на YouTube напоминает самые драматичные серии 11-метровых ударов в истории Мундиалей. Подвиг Александра Шовковского, конечно, в списке.

Впервые серию послематчевых пенальти на Кубке мира исполнили в 1982 году в полуфинале между Германией и Францией. С тех пор разыграли немало драматичных сцен, уже ставших классикой мирового футбола.

"Футбол 24" вспоминает все до малейших мелочей. Здесь и победа Хорватии над Россией, и "Слава Украине!" от Домагоя Виды, ну и, конечно, трагедия Роберто Баджо в финале ЧМ-1994. Подвиг Александра Шовковского в матче чемпионата мира -2006 Украина – Швейцария здесь во глаан. Тогда как известно, вратарь сборной Украины установил мировой рекорд, не пропустив в серии 11-метровых.

О памятных сериях пенальти, вошедших в историю чемпионатов мира, смотрите в видео "Футбол 24". Ностальгия обеспечена.

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