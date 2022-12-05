Роналду і Лєвандовскі серед найгірших гравців ЧС-2022? Підсумки групового етапу від "Футбол 24"
20:03 - Читать на русском
Кріштіану Роналду продовжує провальний для себе сезон, а от Роберта Лєвандовскі не врятували навіть два забиті голи на груповій стадії. Хто ще провалився на груповому етапі ЧС-2022 – дивіться в огляді "Футбол 24".
Груповий етап мундіалю у Катарі завершився ще минулого тижня, уже навіть відомі деякі чвертьфіналісти. "Футбол 24" підбив проміжні підсумки катарської першості світу, визначивши найбільші розчарування. До списку потрапили Кріштіану Роналду і Роберт Лєвандовскі.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter