"Футбол 24" у черговому випуску на YouTube пригадує найдраматичніші серії 11-метрових ударів в історії Мундіалів. Подвиг Олександра Шовковського, звичайно ж, у списку.

Вперше серію післяматчевих пенальті на Кубку світу виконали у 1982 році, у півфіналі між Німеччиною та Францією. З того часу розіграли чимало драматичних сцен, які вже стали класикою світового футболу.

"Футбол 24" пригадує усе до найменших дрібниць. Тут і перемога Хорватії над Росією, і "Слава Україні!" від Домагоя Віди, ну і, звісно, трагедія Роберто Баджо у фіналі ЧС-1994. Подвиг Олександра Шовковського у матчі чемпіонату світу -2006 Україна – Швейцарія тут на чільному місці. Тоді, як відомо, воротар збірної України встановив світовий рекорд, не пропустивши у серії 11-метрових.

Про пам'ятні серії пенальті, які увійшли в історію чемпіонатів світу, дивіться у відео "Футбол 24". Ностальгія забезпечена.

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