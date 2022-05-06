Рома минимально одолела Лестер в ответном матче полуфинала Лиги конференций. Смотрите видео гола и обзор матча.

Решающей оказалась 11-я минута и угловой в исполнении Пеллегрини. Капитан Ромы идеально навесил на голову Абрахама, оформившего свой 9-й гол в турнире.

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Команды имели достаточно моментов до конца встречи, однако счет оставался неизменным – 1:0 в пользу Ромы. Это позволило Жозе Моуринью установить уникальное достижение. Португалец – первый тренер, выходивший в финал еврокубков с четырьмя разными клубами (Порту, Интер, МЮ и Рома).