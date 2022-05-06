Рома мінімально здолала Лестер у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Вирішальною виявилася 11-та хвилина і кутовий у виконанні Пеллегріні. Капітан Роми ідеально навісив на голову Абрахаму, який оформив свій 9-й гол у турнірі.

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Команди мали достатньо моментів до кінця зустрічі, проте рахунок залишався незмінним – 1:0 на користь Роми. Це дозволило Жозе Моурінью встановити унікальне досягнення. Португалець – перший тренер, який виходив у фінал єврокубків з чотирма різними клубами (Порту, Інтер, МЮ і Рома).