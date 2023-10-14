Исландия и Люксембург не смогли выявить сильнейшего в матче 7-го тура отбора к Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор игры Исландия – Люксембург на "Футбол 24".

Исландия могла повести в счете на 22 минуте, но мяч после удара Сигурдссона отрыкошетил в перекладину. А уже через минуту Оскарссон с метра забил после шикарного паса Сигурдссона.

Португалия и Бельгия вышли на Евро-2024 – Роналду дублем обновил мировой рекорд, динамовец забил гол

После перерыва на поле появился Жерсон Родригес, который сразу же забил. Это был его 17-й гол за сборную Люксембурга, что позволило игроку, который до сих пор принадлежит Динамо, стать лучшим голеадором в истории страны. Счет так и остался 1:1, а Жерсон на последних минутах умудрился не попасть в пустые ворота.