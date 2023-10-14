Ісландія та Люксембург не змогли виявити сильнішого у матчі 7-го туру відбору до Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд гри Ісландія – Люксембург на "Футбол 24".

Ісландія могла повести в рахунку на 22 хвилині, але м'яч після удару Сігурдссона відрикошетив у поперечку. А вже через хвилину Оскарссон з метра забив після шикарного пасу Сігурдссона.

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Після перерви на полі з'явився Жерсон Родрігес, який одразу ж забив. Це був його 17-й гол за збірну Люксембургу, що дозволило гравцю, який і досі належить Динамо, стати найкращим голеадором в історії країни. Рахунок так і залишився 1:1, а Жерсон на останніх хвилинах примудрився не влучити у порожні ворота.