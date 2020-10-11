"Було очевидно, що Манчестер Юнайтед щось потрібно ще до того, як відбувся цей шокуючий матч з Тоттенхемом. Турбувало те, що спостерігаючи за деякими футболістами було видно, що вони здалися.

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Але від підписання контракту з 33-річним Кавані з такою великою зарплатою в останній день трансферного вікна віє розпачем. Вісім тижнів тому в моєму оточенні говорили, що Кавані хоче приїхати в Англію. Проте після того, як я почув про зарплату, я просто побажав їм удачі.

Але якщо Манчестер Юнайтед так сильно хотів його придбати, чому ж клуб так затягнув з цим? Кавані забивав впродовж багатьох років, і якщо він ще голодний до перемог, то зможе виконати відмінну роботу. Сподіваюся, Сульшер знає, що робити, тому що Манчестер Юнайтед більше не може дозволити собі таких поразок", – цитує Реднаппа видання The Sun.

Нагадаємо, Кавані приєднався до манкуніанців на правах вільного агента на один рік з можливістю продовження угоди ще на сезон.

Манчестер Юнайтед після трьох турів чемпіонату Англії посідає у турнірній таблиці АПЛ 16 сходинку, набравши лише 3 очки. В останньому матчі підопічні Сульшера зазнали розгромної домашньої поразки від Тоттенхема з рахунком 1:6.

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