Реднапп: Від переходу Кавані в Манчестер Юнайтед віє розпачем
Колишній керманич Вест Хема, Портсмута, Тоттенхема та низки інших англійських команд Харрі Реднапп поділився думкою щодо трансферу уругвайського форварда Едінсона Кавані до табору "червоних дияволів".
"Було очевидно, що Манчестер Юнайтед щось потрібно ще до того, як відбувся цей шокуючий матч з Тоттенхемом. Турбувало те, що спостерігаючи за деякими футболістами було видно, що вони здалися.
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Але від підписання контракту з 33-річним Кавані з такою великою зарплатою в останній день трансферного вікна віє розпачем. Вісім тижнів тому в моєму оточенні говорили, що Кавані хоче приїхати в Англію. Проте після того, як я почув про зарплату, я просто побажав їм удачі.
Але якщо Манчестер Юнайтед так сильно хотів його придбати, чому ж клуб так затягнув з цим? Кавані забивав впродовж багатьох років, і якщо він ще голодний до перемог, то зможе виконати відмінну роботу. Сподіваюся, Сульшер знає, що робити, тому що Манчестер Юнайтед більше не може дозволити собі таких поразок", – цитує Реднаппа видання The Sun.
Нагадаємо, Кавані приєднався до манкуніанців на правах вільного агента на один рік з можливістю продовження угоди ще на сезон.
Манчестер Юнайтед після трьох турів чемпіонату Англії посідає у турнірній таблиці АПЛ 16 сходинку, набравши лише 3 очки. В останньому матчі підопічні Сульшера зазнали розгромної домашньої поразки від Тоттенхема з рахунком 1:6.
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