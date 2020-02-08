Ребров озвучил фактор, который может стать козырем сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился мнением о перспективах сборной Украины на Евро-2020.

"Важно, чтобы все лидеры подошли к турниру в хорошем состоянии. Думаю, головной боли сейчас хватает, но я надеюсь, что тот же Рома Яремчук и все остальные успеют восстановиться и набрать форму. У ребят есть цель – сыграть на чемпионате Европы. Многие из них впервые поедут на такой форум.

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Прогнозировать выступление команды Андрея Шевченко я не буду. В прошлом году все мы наслаждались не только результатами, но и игрой нашей сборной, и теперь важно все это сохранить и приумножить. Аппетит приходит во время еды. Правда, нужно понимать, что финальный раунд ЧЕ – это совсем другой уровень.

Большой плюс, что сборная Украины почти наполовину составлена из футболистов, выступающих в европейских клубах. Поэтому этот чемпионат можно ждать с оптимизмом", – сказал Ребров в комментарии zbirna.com.

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