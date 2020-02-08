Ребров оценил возможность Харатина сыграть за сборную Украины

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров высказался о возможной натурализации украинского легионера Игоря Харатина.

"Жаль, что СМИ выдергивают мнения отдельных болельщиков и бросают их на обсуждение общественности, не обладая полной информацией... Да, мы разговаривали с Игорем Харатиным на эту тему, он со мной советовался. Получать венгерское гражданство футболист собирается не для того, чтобы выступать за сборную этой страны.

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Я ему так и сказал: "Если у тебя здесь корни, если твое сердце с этой страной, не вижу в этом никаких проблем". К тому же со следующего сезона в чемпионате Венгрии отменяется лимит на легионеров, поэтому менять паспорт Харатин планирует уж точно не в корыстных целях. Игорю здесь нравится, он хочет жить в Будапеште.

Тренеры венгерской сборной проявляют к нему интерес. Со мной разговаривали по этому поводу. Главный тренер Марко Росси ищет усиления команды, с которой хочет попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций. Моя позиция и позиция Игоря ему импонируют. Сначала гражданство, если у тебя это в сердце, а потом, если ты отвечаешь требованиям, разговоры о сборной.

В конце концов, из Ференцвароша можно попасть и в национальную команду Украины. В моем представлении и Игорь Харатин, и Александр Зубков прогрессируют, растут в игровом плане. Но я не могу сказать, готовы ли они требованиям сборной, так как эти требования выдвигает тренерский штаб национальной команды. Мы разговаривали на эту тему с Андреем Шевченко, и это уже его прерогатива, вызывать футболистов или нет. Я могу только дать оценку состояния игроков, с которыми работаю", – сказал Ребров в интервью изданию Zbirna.com.

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