Ребров озвучив фактор, який може стати козирем збірної України на Євро-2020

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився думкою про перспективи збірної України на Євро-2020.

"Важливо, щоб всі лідери підійшли до турніру в хорошому стані. Думаю, головного болю зараз вистачає, але я сподіваюся, що той же Рома Яремчук і всі інші встигнуть відновитися і набрати форму. У хлопців є мета – зіграти на чемпіонаті Європи. Багато з них вперше поїдуть на такий форум.

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Прогнозувати виступ команди Андрія Шевченка я не буду. У минулому році всі ми насолоджувалися не тільки результатами, але і грою нашої збірної, і тепер важливо все це зберегти і примножити. Апетит приходить під час їжі. Правда, потрібно розуміти, що фінальний раунд ЧЄ – це зовсім інший рівень.

Великий плюс, що збірна України майже наполовину складена з футболістів, які виступають в європейських клубах. Відтак, на цей чемпіонат можна чекати з оптимізмом", – сказав Ребров в коментарі zbirna.com.

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