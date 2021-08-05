"Ребров поставит на чашу весов свою репутацию": Левченко сомневается в "идеальном тренере" для сборной Украины
Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко поддерживает возможное приглашение Сергея Реброва на должность тренера "сине-желтых".
"В идеале Ребров выглядит лучшим выбором. Это если получится вырвать его из ОАЭ, где он недавно подписал контракт. Во-первых, он опытный уже тренер, во-вторых, не так сильно оторван от наших реалий. Он хорошо знает многих футболистов, тех же динамовцев тренировал.
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Но реально ли его приглашение? Есть контракт, кроме того, в каком состоянии достается команда. На чашу весов будет поставлена репутация тренера, который должен будет принять команду в разгар отборочного цикла ЧМ-2022. Украинцы начали его неудачно", – резюмировал Левченко в комментарии Meta-ratings.
Напомним, 9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором ожидается объявление нового главного тренера сборной.
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