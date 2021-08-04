Инсайдом о процессе переговоров поделился журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас.

Маркевич и УАФ имеют разное видение контракта в сборной Украины – источник уже назвал одного из вероятных помощников

"Судьба коуча сборной решится завтра, когда очную встречу проведут Ребров и президент Аль-Айна. Станиславович горит желанием возглавить Украину и имеет определенные рычаги, повышающие шансы разойтись с клубом полюбовно. А кроме него и Маркевича, других кандидатов в УАФ не будут рассматривать", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, Ребров подписал контракт с Аль-Айном только 6 июня и еще не успел провести ни одного официального матча. Шевченко попрощался со сборной Украины 1 августа.

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