"В ідеалі Ребров виглядає найкращим вибором. Це якщо вийде вирвати його з ОАЕ, де він нещодавно підписав контракт. По-перше, він досвідчений вже тренер, по-друге, не так сильно відірваний від наших реалій. Він добре знає багатьох футболістів, тих же динамівців тренував.

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Але чи реальне його запрошення? Є контракт, крім того, в якому стані дістається команда. На шальки терезів буде поставлена репутація тренера, який повинен буде прийняти команду в розпал відбіркового циклу ЧС-2022. Українці розпочали його невдало", – резюмував Левченко у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, 9 серпня повинен відбутися виконком УАФ, на якому очікується оголошення нового головного тренера збірної.

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