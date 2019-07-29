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Реал во второй раз отдал Майораля в Леванте

22:28 26 Читати українською
Реал во второй раз отдал Майораля в Леванте
Борха Майораль / AS

Форвард Борха Майораля снова будет выступать в Леванте на правах аренды.

Леванте на своем официальном сайте сообщил о годичной аренде нападающего мадридского Реала Борхи Майораля.

Роналду признался, что сожалеет о своем уходе из Реала

"Лягушки" уже второй раз арендуют игрока "сливочных". В сезоне 2018/19 Майораль провел 33 матча во всех турнирах и забил 5 голов.

Напомним, Реал почти продал вингера Гарета Бейла в китайский Цзянсу Сунин, но переход сорвался в последний момент.

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