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Роналду признался, что сожалеет о своем уходе из Реала

22:13 189 Читати українською
Роналду признался, что сожалеет о своем уходе из Реала
Криштиану Роналду / Фото Marca

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду сделал несколько громких заявлений на церемонии награждения от испанского издания Marca.

Испанское издание пригласило Криштиану на награждение лучших спортсменов по версии Marca. На церемонии португальцу вручили приз "Легенда".

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"Этот трофей займет очень хорошее место в моем музее. Мадрид – особенный город. Я много путешествую, но таких городов, как Мадрид, немного. Этот трофей вырос из того, что я сделал в Мадриде. Это испанский трофей, и для меня это честь .

Спасибо всем, кто помог мне этого достичь, для меня это гордость. Надеюсь вскоре вернуться в Мадрид", – сказал Роналду.

После речи португальца, слово передали юному болельщику который задавал вопросы Криштиану. Парень признался, что очень жалеет об уходе 34-летнего форварда из Реала, на что Роналду ответил: "Я тоже".

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