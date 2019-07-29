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Реал вдруге віддав Майораля у Леванте

22:26 116 Читать на русском
Реал вдруге віддав Майораля у Леванте
Борха Майораль / AS

Форвард Борха Майораль знову виступатиме в Леванте на правах оренди.

Леванте на своєму офіційному сайті повідомив про річну оренду нападника мадридського Реала Борхи Майораля.

Роналду зізнався, що шкодує про свій відхід з Реала

"Жаби" вже вдруге орендують гравця "вершкових". У сезоні 2018/19 Майораль провів 33 матчі в усіх турнірах та забив 5 голів.

Нагадаємо, Реал майже продав вінгера Гарета Бейла у китайський Цзянсу Сунін, але перехід зірвався в останній момент.

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