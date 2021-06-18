Реал после трансферного окна имеет все шансы остаться без обоих звездных центрбеков.

Вслед за Серхио Рамосом покинуть Сантьяго Бернабеу должен и Рафаэль Варан, информирует El Larguero со ссылкой на журналиста Марио Торрехона.

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Контракт француза завершается через год, а новый подписывать он не хочет. Реал делал два предложения с повышением зарплаты и дважды получил отказ. "Сливочные" собираются продать чемпиона мира, чтобы получить хоть какую-то выгоду. Главные претенденты на Варана – МЮ, Челси и ПСЖ.

Таким образом, в составе Реала останутся только три опытных центрбека – Милитао, Начо и Алаба, которого подписали свободным агентом.

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