"Я хотел бы объяснить, что я никогда не желал покидать Реал, я всегда стремился продолжать здесь. Клуб предложил мне возможность продлить контракт, но из-за COVID и всего остального мы откладывали решение.

Рамос расплакался во время своего прощания с Реалом

Затем в последние месяцы клуб предложил мне контракт на год с уменьшением зарплаты. Деньги никогда не были для проблемой, президент из моих уст знал, что вопрос касается продолжительности контракта. Я хотел два года для себя и своей семьи", – цитирует Рамоса The Athletic.

Заметим, за 16 лет в мадридском гранде защитник провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами. Вместе с "бланкос" он добыл 23 трофея.

Серхіо Рамос покинув Реал: 16 миттєвостей легендарного капітана в Мадриді – брудні фоли, пристрасні голи, титул короля