Реал Мадрид перед домашним поединком против Бетиса шёл на второй позиции с отставанием от Атлетико всего в три очка – при этом у "сливочных" было преимущество по личным встречам. Победа над андалусийцами подняла бы действующего чемпиона на первую строчку в таблице Ла Лиги, да ещё и обеспечила бы отрыв от Барселоны в пять зачётных баллов. Это также было важно, ведь каталонцы держались на дистанции в два очка при матче в запасе.

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В первом тайме подопечные Зинедина Зидана доминировали, позволив сопернику провести всего один неточный удар по собственным воротам. Мадридцы выстрелили шесть раз, но реально голевых моментов тоже было немного – так, на 25-й минуте Родриго и Бензема пробивали с левого угла штрафной (Браво выручил Бетис), а на 27-й Иско головой замкнул подачу с углового. Мимо. Вот, собственно, и все интересные эпизоды у ворот "вердибланкос" до перерыва. Отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Во втором тайме игра пошла веселее. "Сливочные" могли открыть счёт на 55-й минуте в результате подачи Родриго с правого фланга, которой неожиданно захотелось упасть на перекладину, а уже на 59-й гости огрызнулись выходом Гвидо Родригеса один на один – Куртуа спас мадридцев! На 65-й же Иглесиас принял передачу от Каналеса с правого края штрафной и пробил метров с 11-ти, но и здесь Куртуа выручил Реал. Хозяева ответили дальним выстрелом Модрича, который в красивом прыжке вытащил Браво.

В середине второго тайма игра проходила на встречных курсах, но обоим коллективам не хватало конкретики в завершающей фазе. Реал и Бетис обменялись рядом неточных или заблокированных ударов из перспективных позиций – наиболее интересный эпизод случился на 76-й минуте, когда Винисиус ворвался в штрафную, собрал на себе двух защитников и пробил в дальний угол. Получилось слишком слабо. Возможно, футболистам мешал обильный ливень.

На эндшпиль встречи Зинедин Зидан выпустил Азара – это было его первое появление на поле после травмы, в результате которой Эден пропустил восемь матчей. Вместе с ним в атаку бросили 20-летнего хавбека Бланко, однако серьезного улучшения в завершающей фазе атак Реала не наблюдалось. Всё, что можно вспомнить за последние 15 минут – это момент после углового, когда Милитао с близкого расстояния пробил прямо в Браво. Ну, ещё Винисиус неплохо заходил на удар с правого края штрафной, но в решающий момент бразилец поскользнулся.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Реал набрал 71 очко и остался на второй позиции, упустив возможность вернуться на вершину турнирной таблицы. Барса с двумя матчами в запасе идёт третьей на расстоянии трёх зачётных баллов. Бетис с 50 пунктами в активе держится шестым.

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