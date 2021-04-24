Реал Мадрид перед домашнім поєдинком проти Бетіса йшов на другій позиції з відставанням від Атлетіко всього у три очки – при цьому у "вершкових" була перевага за особистими зустрічами. Перемога над андалусійцями підняла б чинного чемпіона на першу сходинку у таблиці Ла Ліги, та ще й забезпечила б відрив від Барселони у п'ять залікових балів. Це також було важливо, адже каталонці трималися на дистанції в два очки при матчі в запасі.

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В першому таймі підопічні Зінедіна Зідана домінували, дозволивши супернику провести всього один неточний удар по власних воротах. Мадридці вистрілили шість разів, але реально гольових моментів теж було небагато – так, на 25-й хвилині Родріго й Бензема пробивали з лівого кута штрафного (Браво виручив Бетіс ), а на 27-й Іско головою замкнув подачу з кутового. Повз ворота. От, власне, і всі гідні уваги епізоди у карному майданчику "вердібланкос" до перерви. Відпочивати команди відправились за нулів на табло.

В другому таймі гра пішла веселіше. "Вершкові" могли відкрити рахунок на 55-й хвилині внаслідок подачі Родріго з правого флангу, якій несподівано захотілося впасти на поперечину, а вже на 59-й гості огризнулися виходом Гвідо Родрігеса віч-на-віч – Куртуа врятував мадридців! На 65-й же Іглесіас прийняв передачу від Каналеса з правого краю штрафного й пробивав метрів з 11-ти, але і тут Куртуа виручив Реал. Господарі відповіли дальнім пострілом Модріча, який у красивому стрибку витягнув Браво.

В середині другого тайму гра проходила на зустрічних курсах, але обом колективам не вистачало конкретики у завершальній фазі. Реал і Бетіс обмінялися низкою неточних або заблокованих ударів із перспективних позицій – найбільш цікавий епізод трапився на 76-й хвилині, коли Вінісіус увірвався до штрафного, зібрав на собі двох захисників і пробив у дальній кут. Вийшло занадто слабко. Можливо, футболістам заважала рясна злива.

На ендшпіль зустрічі Зінедін Зідан випустив Азара – це був його перша поява на полі після травми, внаслідок якої Еден пропустив вісім матчів. Разом з ним в атаку кинули 20-річного хавбека Бланко, однак серйозного покращення у завершальній фазі атак Реала не спостерігалося. Все, що можна згадати за останні 15 хвилин – це момент після кутового, коли Мілітао з близької відстані пробив прямо у Браво. Ну, ще Вінісіус непогано заходив на удар з правого краю штрафного, але у вирішальний момент бразилець послизнувся.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Реал набрав 71 очко й залишився на другій позиції, втративши нагоду повернутись на вершину турнірної таблиці. Барса з двома матчами в запасі йде третьою на відстані трьох залікових балів. Бетіс з 50 пунктами в активі тримається шостим.

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