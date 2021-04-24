"Какие перспективы обещал мне Флорентино Перес после презентации в Реале? Президент обещать ничего конкретного не может, потому что есть главный тренер.

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Главному тренеру даже президент, скажем так, не указ. В таких клубах никто никому не указывает. Приглашается главный тренер, ему платятся огромные деньги, потому что есть полное доверие. Человек несет ответственность за результат. Но в разговорах он дал понять, что на меня рассчитывают.

После 13-го триумфа Реала в Лиге чемпионов Перес сказал мне: "Твоя задача, чтобы здесь появилась цифра 14". Возможно, это просто красивые слова во время встречи, но не хочется верить, что такие люди просто бросаются красивыми фразами", – сказал Лунин в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, свой последний трофей в Лиге чемпионов "сливочные" завоевали именно в Киеве, обыграв со счетом 3:1 Ливерпуль.

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