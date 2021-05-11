У Ферлана Менди диагностировали периостит надкостницы большеберцовой кости, сообщает официальный сайт Реала. Это означает, что защитник точно не сыграет в последних турах Ла Лиги и рискует пропустить Евро-2020.

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Правый защитник Альваро Одриосола получил мышечное повреждение, а потому его участие в поединке с Гранадой, который запланирован на 13 мая, исключено.

К слову, Реал с 75 пунктами занимает 2 место в Ла Лиге, отставая от первого Атлетико на 2 пункта за 3 тура до конца первенства.

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