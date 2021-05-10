После поединка с Севильей операторы зафиксировали Зинедина Зидана и Тони Крооса, которые активно спорили с арбитром встречи Хуаном Мунуэрой. Напомним, арбитр назначил пенальти в ворота Реала после игры рукой Милитао в штрафной после просмотра VAR – после этого эпизода Бензема разогнал контратаку и должен был заработать 11-метровый в ворота Севильи, но эпизод с защитником "сливочных" случился раньше.

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Под видео, на котором Зидан и Кроос пытаются что-то доказать арбитру, высказался и Жерар Пике, который известен своей любовью к едким комментариям в соцсетях. "Споры решают не кулаком, а словами", – написал защитник Барселоны.

Отметим, что Реал и Севилья расписали ничью (2:2), что лишило мадридцев возможности возглавить турнирную таблицу – подопечные Зидана поднялись на второе место и отстают от Атлетико на 2 пункта.

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