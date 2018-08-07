Реал подписал одного из сыновей легендарного Эйдура Гудйонсена

Сын Эйдура Гудйонсена Андри Лукас присоединился к системе мадридского Реала.

Реал на своем официальном сайте сообщил о подписании сына легендарного исландского нападающего Эйдура Гудйонсена Андри Лукаса.

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16-летний Лукас находился в системе Эспаньола и также является бомбардиром, как и его отец. "Сливочные" были поражены игрой исландца в академии клуба из Барселоны. Также Андри выступает за молодежную сборную Исландии.

Эйдур Гудйонсен известный своими выступлениями в Европе за Болтон, Челси и Барселону.

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