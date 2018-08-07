Реал підписав одного з синів легендарного Ейдура Гудйонсена

Син Ейдура Гудйонсена Андрі Лукас приєднався до системи мадридського Реала.

Реал на своєму офіційному сайті повідомив про підписання сина легендарного ісландського нападника Ейдура Гудйонсена Андрі Лукаса.

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16-річний Лукас перебував у системі Еспаньйола і також є бомбардиром, як і його батько. "Вершкові" були вражені грою ісландця в академії клубу з Барселони. Також Андрі виступає за молодіжну збірну Ісландії.

Ейдур Гудйонсен відомий своїми виступами в Європі за Болтон, Челсі та Барселону.

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