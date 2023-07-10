Винисиус Тобиас продолжит выступать на правах аренды за Реал, сообщает Фабрицио Романо.

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Мадридцы договорились с Шахтером – бразильский защитник проведет сезон 2023/24 в составе "сливочных". Соглашение обошлось Реалу в 500 тысяч евро, а опция выкупа в 15 млн евро не является обязательной. Добавим, что Тобиас уже оказался в заявке Реал Кастильи на сезон.

Напомним, Тобиас перешел в Шахтер зимой 2022 года из Интернасьонала за 6 млн евро, но из-за полномасштабного вторжения России не успел сыграть ни одного официального поединка. В 40 матчах за молодежку Реала он отметился 5 ассистами. Контракт Винисиуса с "горняками" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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