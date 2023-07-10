Вінісіус Тобіас продовжить виступати на правах оренди за Реал, повідомляє Фабріціо Романо.

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Мадридці домовились з Шахтарем – бразильський захисник проведе сезон 2023/24 у складі "вершкових". Угода обійшлась Реалу в 500 тисяч євро, а опція викупу в 15 млн євро не є обов'язковою. Додамо, що Тобіас вже опинився у заявці Реал Кастільї на сезон.

Нагадаємо, Тобіас перейшов у Шахтар взимку 2022 року з Інтернасьйонала за 6 млн євро, але через повномасштабне вторгнення Росії не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку. У 40 матчах за молодіжку Реала він відзначився 5 асистами. Контракт Вінісіуса з "гірниками" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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