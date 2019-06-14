toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20

Реал официально подписал японского воспитанника Барселоны

14:58 204 Читати українською
Реал официально подписал японского воспитанника Барселоны
Такефуса Кубо / Фото ФК Токио

Японский хавбек Такефуса Кубо присоединился к Реалу.

Реал Мадрид подписал контракт с Такефусой Кубо, сообщает официальный сайт клуба.

Зидан и Перес не могут договориться о будущем двух молодых талантов Реала

Соглашение 18-летнего японца с мадридцами рассчитана на 6 лет. Последним клубом Такефусы был ФК Токио.

Интересно, что хавбек ранее находился в лагере Барселоны в 2011-2015 годах, но после скандала с подписанием молодых игроков, игрок был вынужден покинуть академию "блаугранас".

Кубо проведет следующий сезон в Кастильи под руководством легендарного Рауля.

Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім

blog_ava
Валенсия объявил название своего нового клуба
00:55
694
Теги
Испания Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид Кастилья Такефуса Кубо Такефуса Кубо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
43
мин
Бразилия
03:30
Боливия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук