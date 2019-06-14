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Реал офіційно підписав японського вихованця Барселони

14:56 733 Читать на русском
Реал офіційно підписав японського вихованця Барселони
Такефуса Кубо / Фото ФК Токіо

Японський хавбек Такефуса Кубо приєднався до Реала.

Реал Мадрид підписав контракт Такефусою Кубо, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода 18-річний японця з мадридцями розрахована на 6 років. Останнім клубом Такефуси був ФК Токіо.

Цікаво, що хавбек раніше перебував у таборі Барселони в 2011-2015 роках, але після скандалу з підписанням молодих гравців, гравець був змушений покинути академію "блаугранас".

Кубо проведе наступний сезон в Кастільї під керівництвом легендарного Рауля.

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