Реал намерен приобрести защитника МЮ Диогу Далота. На трансфере игрока настаивает тренер "сливочных" Карло Анчелотти, сообщает Calciomercato.

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Милан, в котором 22-летний португалец провел прошлый сезон, хотел бы продлить аренду Диогу, но Юнайтед больше привлекает перспектива продать защитника за 15 млн евро. Стоит отметить, что в 2018-м манкунианцы приобрели Далота у Порту за 22 млн евро.

В прошлом сезоне Диогу провел за Милан 33 матча.

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