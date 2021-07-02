Реал нацелился на защитника Манчестер Юнайтед
00:20 - Читати українською
Португальский игрок МЮ Диогу Далот может перебраться в Ла Лигу.
Реал намерен приобрести защитника МЮ Диогу Далота. На трансфере игрока настаивает тренер "сливочных" Карло Анчелотти, сообщает Calciomercato.
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Милан, в котором 22-летний португалец провел прошлый сезон, хотел бы продлить аренду Диогу, но Юнайтед больше привлекает перспектива продать защитника за 15 млн евро. Стоит отметить, что в 2018-м манкунианцы приобрели Далота у Порту за 22 млн евро.
В прошлом сезоне Диогу провел за Милан 33 матча.
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