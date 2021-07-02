Реал має намір придбати оборонця МЮ Діогу Далота. На трансфері гравця наполягає тренер "вершкових" Карло Анчелотті, повідомляє Calciomercato.

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Мілан, у якому 22-річний португалець провів минулий сезон, хотів би продовжити оренду Діогу, але Юнайтед більше приваблює перспектива продати захисника за 15 млн євро. Варто відзначити, що у 2018-му манкуніанці придбали Далота у Порту за 22 млн євро.

У попередньому сезоні Діогу провів за Мілан 33 матчі.

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