Жребий группового этапа Лиги чемпионов не пощадил украинских грандов, закинув обоих в квартеты с европейскими топами – и если у Динамо есть хотя бы не такой грозный Ференцварош, то Шахтер забросило в настоящую группу смерти. При этом "горняки" ещё и пострадали от коронавируса, оставшись вообще без лидеров – часто команде не хватало футболистов даже для тренировок. А в соперниках сегодня будет Реал, который ещё и будет играть дома. Казалось бы, результат несколько предсказуем.

Реал Мадрид – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Действительно, "сливочные" даже во времена наибольшего кризиса будут выглядеть гигантами на фоне украинских клубов. О чём говорить, когда Куртуа и Варан суммарно стоят больше, чем весь Шахтер с резервистами – в целом же Реал дороже в более чем шесть раз (855 млн против 134 млн). Словом, лишней презентации этот Колос (не ковалёвский) не требует, однако ножки у него глиняные – доказано Кадисом, которому на выходных удалось переиграть мадридский дрим-тим.

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Впрочем, нынешний Реал дрим-тимом можно назвать лишь на фоне УПЛ. Зидановский Реал 2.0 – это довольно разбалансированный коллектив с большим количеством как молодых, так и возрастных исполнителей, играющих очень нестабильно. Тренерский штаб пытается наигрывать Родриго (19 лет), Винисиуса (20) и Эдегора (21), доверяет Вальверде и Йовичу (по 22), но лидерами остаются Бензема (32 года), Модрич (34), Рамос (34) и Кроос (30). Да, эти же исполнители сделали долгожданное чемпионство, но ещё в последних турах предыдущего сезона Ла Лиги мадридцы играли очень натужно, побеждая минимально и иногда не без помощи арбитров. В Европе же Реал сильно уступал топам даже до карантина.

В нынешнем сезоне "бланкос" идут на третьей позиции в чемпионате, но болельщиков не покидает тревога. В первом матче нового розыгрыша Примеры была нулевая ничья с крепким Сосьедадом, далее команда с судейским скандалом перестреляла Бетис (2:3), а затем были победа над кризисным Леванте и поражение Кадису. При этом Реал статистически выглядит неплохо, но факт остаётся фактом – даже испанские аутсайдеры не боятся биться с Мадридом за победу. Подопечные Зинедина Зидана дают играть против себя в течение значительных промежутков времени – минимум на тайм равного футбола с Реалом рассчитывать можно всегда.

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Реал поразила эпидемия травм, но Шахтеру радоваться рано. Несмотря на все нюансы, в каждом из последних матчей "сливочных" нельзя было сказать, что команда не наиграла на победу. По показателю xG мадридцы вообще держатся первыми в Ла Лиге, но у них наиболее нефартовая атака в Испании (не забили 4,63 ожидаемых голов). По интенсивности прессинга Реал сейчас идёт в авангарде Европы – среди всех топов ЛЧ более высокий показатель имеют только Бавария, Интер, РБ Лейпциг и Лион. С характером у Реала также всё в порядке – с тем же Сосьедадом и Бетисом подопечные Зинедина Зидана перетягивали контроль над неудачной игрой. Словом, Реал остаётся грандом. Пусть и сильно разбалансированным.

У Шахтера есть неплохой опыт выступлений против "королевского клуба" – в ноябре 2016-го "горняки" устроили перестрелку со счётом 3:4. Один из голов тогда забил Дентиньо, который внезапно раззабивался – он спас ничью с Десной и отметился в воротах Львова. Бразильский старожил дончан уже выразил надежду, что сможет забить и Реалу, однако все почему-то забывают о результате мадридской встречи 2016-го – 4:0 в пользу испанцев.

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Трудно сказать, что может противопоставить Шахтер соперникам элитного класса, учитывая отсутствие практически всех лидеров. Даже с ними в основе подопечные Луиша Каштру со скрипом входили в новый в сезон – они проиграли Динамо, расписали ничью с Десной / Зарей и потеряли очки с Рухом (чуть ли не проиграв). Сначала проблемы списывали на мотивацию бразильцев, но сейчас всё больше говорят о системном кризисе – неудачи связывают с возрастными лидерами (Марлос, Тайсон, Степаненко, Мораес – всем за 30), вообще не отдыхавших летом и не получивших должной замены.

В тактическом аспекте Шахтер также становится менее гибким. Во времена, когда всё решает система прессинга, "горняки" продолжают полагаться на контроль и темп движения мяча, однако в составе не хватает "работяг", способных давать большие объёмы позиционной работы – а те, что могут, далеко не идеальны. Как следствие, дончан стали читать не только Антонио Конте, но и Иван Федык. Результаты их подготовки говорят сами за себя. Словом, за Шахтер на стадионе Альфредо ди Стефано действительно страшно.

Кадровая ситуация

Реал перед матчем потерпел безумные потери. Уже давно лечатся Азар и Карвахаль, впоследствии стало известно о повреждении Одриосолы, а на днях сообщили о травмах Эдегора и Рамоса – все они не выйдут на поле. Кроме того, в заявку не попал Мариано Диас, только приступивший к тренировкам после операции из-за обострения тонзиллита – нападающий потерял восемь килограммов и сильно сдал в мышечном весе ног.

Впрочем, у Реала для многих исполнителей есть приличная замена, а вот у Шахтера кадровая ситуация катастрофическая. В Испанию не полетели практически все лидеры – Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик, Тайсон, Степаненко и Мораес две недели провели на самоизоляции и пропустили тренировки команды. Они просто не готовы. Кроме того, в поединке со Львовом получил повреждение Коваленко, а Коноплянка и Исмаили продолжают восстановление от травм.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Шахтер

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Варан, Милитао, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Винисиус, Бензема, Родриго

Шахтер: Пятов – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Антонио, Майкон – Тете, Марлос, Соломон – Дентиньо

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Очевидно, что Шахтер – не просто андердог, а суперандердог. Спасти "горняков" от разгрома могли бы проблемы мадридцев с мотивацией, ведь легко не настроиться на ноунеймов перед Классико – впрочем, "сливочным" нужна компенсация за Кадис, да и группа слишком тяжёлая, чтобы терять очки с Шахтером. Реал выйдет заряженным, но дико разбалансированным – без правых фулбэков, без лучшего защитника (хотя Рамос уже давно не про чистую защиту), без глубины состава, на фоне нестабильности. Только на этом может сыграть Шахтер.

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Впрочем, даже при таком раскладе Реал будет слишком сильным и мотивированным. Конечно, настроиться на один матч можно всегда, да и чудеса периодически случаются, однако даже ничья окажется фантастическим стечением обстоятельств. Логика рекомендует ставить на уверенную победу мадридцев.

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