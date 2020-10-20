"Немного насторожен, ведь почти все футболисты Шахтера долгое время не тренировались. В каком они состоянии – никто не понимает. Во-вторых, Реал проиграл последнюю игру с Кадисом дома, это тоже будет для них мотивацией.

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Реал сейчас в таком состоянии, что играет сам и дает играть другим командам. Это не тот Реал, который был 2-3 года назад. К сожалению, Шахтер, хоть в последнем туре и победил Львов, но все равно не впечатляет, как год назад. Откровенно говоря, не знаю, чего ожидать от матча. Трудно сказать, какой будет состав. Только тренеры знают, кто в каком состоянии.

В Шахтере, насколько мне известно, возле основного состава есть несколько футболистов: Судаков, Гончарук. Судакова я хотел бы увидеть на таком уровне, но не думаю, что у Шахтера появится кто-то вроде Забарного в Динамо. Забарному хоть и 18 лет, но его антропометрия, физические данные соответствуют современному футболу. Судаков немного другой игрок – атакующего плана, он играет за счет своей футбольной головы. Мне хотелось бы его увидеть, это очень нестандартный игрок. Он может быть будущим Шахтера.

Шахтер не подстраивается ни под кого и будт пытаться играть в свой футбол, но Реал может заставить играть их от обороны. Все будет зависеть от того, какие условия будет диктовать мадридский клуб", – сказал Нагорняк в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, поединок Реала с Шахтером состоится уже завтра, 21 октября. Начало матча в 19:55.

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