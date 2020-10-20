"Я понимаю, что когда Реал проигрывает, то нас критикуют. Но мы продолжаем работать так, как раньше. Мы идем к своей цели и готовимся показать хорошую игру с Шахтером. Мы собираемся биться во всех матчах – не знаю, как сложится сезон, но команда сделает все возможное, чтобы порадовать болельщиков. Сейчас мы действительно немного заслуживаем критики – как команда, так и я. Именно я – первый, кого надо критиковать.

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Мы знаем, чего хотим. Конечно, многие команды стремятся выиграть ЛЧ, среди них и Реал. Понимаю, что нас ждут трудности, но мы сделаем все возможное для победы. Вся команда очень много ожидает от Лиги чемпионов. Единственное, что мы сейчас можем сделать – работать как можно больше. Реал может играть лучше и моя команда сделает все для этого. В начале сезона немало команд столкнулись с трудностями – мы не стали исключением. Впрочем, я уверен, что мы будем совершенствоваться.

Травма Азара оказалась несколько серьезнее, чем ожидали, но он уже приступил к тренировкам. Я доверяю людям, которые работают над его восстановлением. Надеюсь, он скоро вернется и станет важной частью команды в течение всего сезона.

У Рамоса возникли проблемы, он не тренировался. Я не собираюсь им рисковать, как и любым другим футболистом. До матча еще есть время – увидим, что произойдет.

Что касается Шахтера, то у них есть серьезные потери на завтрашний матч, но это ничего не меняет. Это конкурентоспособная команда, которая имеет глубину состава. Они продемонстрировали, что являются крепким соперником. Сейчас мы не думаем о матче с Барселоной. Все мои мысли – только о Шахтере. Если каждый из футболистов покажет все, на что способен, то нас будет трудно обыграть.

Футбол изменился, сейчас игра требует больше интенсивности. Мы готовы к этому и упорно работаем", – цитирует Зидана Marca.

Поединок Реал Мадрид – Шахтер пройдет 21 октября в Испании. Начало – в 19:55 по киевскому времени.

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