Жереб групового етапу Ліги чемпіонів не пожалкував українських грандів, закинувши обох у квартети з європейськими топами – і якщо у Динамо є хоча б не настільки грізний Ференцварош, то Шахтар потрапив у справжню групу смерті. При цьому "гірники" ще й постраждали від коронавірусу, залишившись без лідерів – часом команді не вистачало футболістів навіть для тренувань. А в суперниках сьогодні буде Реал, який ще й гратиме вдома. Здавалося б, результат дещо передбачуваний.

Реал Мадрид – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Дійсно, "вершкові" навіть у часи найбільшої кризи будуть виглядати гігантами на тлі українських клубів. Про що говорити, коли Куртуа та Варан сумарно коштують більше, ніж увесь Шахтар з резервістами – загалом же Реал дорожчий у більше, ніж шість разів (855 млн проти 134 млн). Словом, зайвої презентації цей Колос (не ковалівський) не потребує, однак ніжки у нього глиняні – доведено Кадісом, якому на вихідних вдалося заслужено переграти мадридський дрім-тім.

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Втім, нинішній Реал дрім-тімом можна назвати лише на тлі УПЛ. Зіданівський Реал 2.0 – це доволі розбалансований колектив з великою кількістю як молодих, так і вікових виконавців, який грає дуже нестабільно. Тренерський штаб намагається награвати Родріго (19 років), Вінісіуса (20), Едегора (21), довіряє Вальверде та Йовічу (по 22), але лідерами залишаються Бензема (32 роки), Модріч (34), Рамос (34) та Кроос (30). Так, ці ж виконавці зробили довгоочікуване чемпіонство, але ще в останніх турах попереднього сезону Ла Ліги мадридці грали дуже натужно, перемагаючи мінімально та часто не без допомоги арбітрів. В Європі ж Реал сильно поступався топам навіть до карантину.

В нинішньому сезоні "бланкос" йдуть на третій позиції у чемпіонаті, але вболівальників тривога не покидає. В першому матчі нового розіграшу Прімери була нічия з міцним Сосьєдадом (0:0), в другому команда із суддівським скандалом перестріляла Бетіс (2:3), а потім були звитяга над кризовим Леванте та поразка Кадісу. Статистично при цьому Реал виглядає непогано, але факт залишається фактом – навіть іспанські аутсайдери не бояться битися з Мадридом за перемогу. Підопічні Зінедіна Зідана дають грати проти себе протягом значних проміжків часу – мінімум на тайм рівного футболу розраховувати може кожен.

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Реал вразила епідемія травм, але Шахтарю радіти занадто. Попри всі нюанси, у більшості з останніх матчів "вершкових" не можна було сказати, що команда не награла на перемогу. За показником xG мадридці тримаються першими у Ла Лізі, але у них найбільш нефартова атака в Іспанії (не забили 4,63 очікуваних голів). За інтенсивністю пресингу Реал нині йде у авангарді Європи – серед усіх топів ЛЧ вищий показник мають тільки Баварія, Інтер, РБ Лейпциг та Ліон. З характером у "королівського клубу" теж все в порядку – з тим же Сосьєдадом і Бетісом підопічні Зінедіна Зідана перетягували контроль над невдалою грою. Словом, Реал залишається грандом, хоча й сильно розбалансованим.

У Шахтаря є непоганий досвід виступів проти "королівського клубу" – в листопаді 2016-го "гірники" влаштували перестрілку з рахунком 3:4. Один з голів тоді провів Дентінью, який останнім часом роззабивався – він врятував нічию з Десною та відзначився у воротах Львова. Бразильский старожил донеччан вже висловив надію, що зможе забити і Реалу, однак всі чомусь забувають про результат мадридської зустрічі – 4:0 на користь іспанців.

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Важко сказати, що може протиставити Шахтар суперникам елітного класу, враховуючи відсутність практично всіх лідерів. Навіть з ними в основі підопічні Луїша Каштру зі скрипом входили в сезон – вони програли Динамо, розписали нічию з Десною / Зорею та втратили очки з Рухом (ледь не програвши). Спочатку проблеми списували на мотивацію бразильців, але зараз все більше говорять про системну кризу – невдачі пов'язують з віковими лідерами (Марлос, Тайсон, Степаненко, Мораєс – усім за 30). Вони взагалі не відпочивали влітку і не отримали належної заміни.

В тактичному аспекті Шахтар також стає менш гнучким. В часи, коли все вирішує система пресингу, "гірники" продовжують покладатися на контроль і темп руху м'яча, однак у складі не вистачає "роботяг", здатних давати великі об'єми позиційної роботи – а ті, що можуть, далеко не ідеальні. Як наслідок, донеччан стали читати не тільки Антоніо Конте, а й Іван Федик. Результати їхньої підготовки говорять самі за себе. Словом, за Шахтар на стадіоні Альфредо ді Стефано сьогодні дійсно лячно.

Кадрова ситуація

Реал перед матчем зазнав шалених втрат. Вже давно лікуються Азар і Карвахаль, згодом стало відомо про пошкодження Одріосоли, а на днях повідомили про травми Едегора та Рамоса – усі вони не вийдуть на поле. Крім того, в заявку не потрапив Маріано Діас, який тільки-но приступив до тренувань після операції через загострення тонзиліту – нападник втратив вісім кілограмів і сильно здав у м'язовій вазі ніг.

Втім, у Реала для майже всіх виконавців є пристойна заміна, а от у Шахтаря кадрова ситуація просто катастрофічна. До Іспанії не полетіли практично всі лідери – Матвієнко, Кривцов, Алан Патрік, Тайсон, Степаненко та Мораєс два тижні провели на самоізоляції й пропустили тренування команди. Вони просто не готові. Крім того, у поєдинку зі Львовом отримав ушкодження Коваленко, а Коноплянка та Ісмаїлі продовжують відновлення від травм.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Шахтар

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Варан, Мілітао, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Вінісіус, Бензема, Родріго

Шахтар: Пятов – Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко – Антоніо, Майкон – Тете, Марлос, Соломон – Дентінью

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Очевидно, що Шахтар – не просто андердог, а суперандердог. Врятувати "гірників" від розгрому могли б проблеми мадридців з мотивацією, адже легко не налаштуватись на ноунеймів перед Ель Класіко – втім, "вершковим" потрібна сатисфакція за Кадіс, та і група занадто важка, щоб втрачати очки із Шахтарем. Реал вийде зарядженим, але дико розбалансованим – без правих фулбеків, без найкращого захисника (хоча Рамос вже давно не про чистий захист), без глибини складу, на тлі нестабільності. Лише на цьому можуть зіграти "гірники".

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Втім, навіть за таких розкладів Реал буде занадто сильним і вмотивованим. Звісно, налаштуватись на один матч можна завжди, та і дива періодично трапляються, однак навіть нічия виявиться фантастичним збігом обставин. Логіка рекомендує ставити на впевнену перемогу мадридців.

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