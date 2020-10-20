Шахтер на выезде встречается с мадридским Реалом 21 октября 2020-го в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Реал – Шахтер состоится в среду в Мадриде на стадионе Ди Стефано. Начало игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 – в 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Поединок Реал – Шахтер в прямом эфире можно смотреть на канале "Футбол 2", начиная с 19:50. Перед игрой на специализированном канале в 19:00 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжит эфир в 21:50.

Онлайн матч Реал – Шахтер можно смотреть на платформе oll.tv. С этого сезона появилась еще одна опция – просмотр Лиги чемпионов через сервис MEGOGO. Трансляция будет проходить на одном из 12 поп-ап каналов "Volia Football +".

Шахтер дважды встречался с Реалом – на групповом этапе Лиги чемпионов в 2015-м. В Мадриде испанцы разгромили "горняков", а во Львове украинцы едва не сотворили камбэк после 0:4. Шахтер напрямую квалифицировался в основную сетку самого престижного европейского клубного турнира.

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